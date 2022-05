Calciomercato Lazio, (ri)spunta Torreira: ma c'è un'altra squadra di A

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO / In casa Fiorentina le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori sono focalizzate sul futuro di Lucas Torreira. L'argentino, attualmente in forza alla Viola ma di proprietà dell'Arsenal, con tutta probabilità non verrà riscattato dai toscani. Questi ultimi, infatti, non sarebbero disposti a spendere i 15 milioni pattuiti con i "Gunners" per acquistare a titolo definitivo il classe '96. Non mancano, tuttavia, le squadre di Serie A che starebbero seguendo con particolare attenzione la vicenda. Secondo quanto riporta La Nazione, la Lazio sarebbe una di queste. Quello dell'argentino è un profilo seguito dai biancocelesti la scorsa estate prima che poi, per l'appunto, si accordasse con la Fiorentina. A distanza di un anno, Tare non sembra averlo mollato. Occhio però alla Juventus che, al contrario della Viola, non avrebbe problemi a mettere sul piatto la cifra posta dall'Arsenal per il suo acquisto.

TORNA ALLA HOMEPAGE