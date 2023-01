Calciomercato Lazio, Sarri: "Felipe punta? Si può aggiungere un esterno..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince la prima partita del 2023, battendo 2-0 al Mapei il Sassuolo. In conferenza stampa il tecnico Maurizio Sarri ha risposto a una domanda sul calciomercato in corso, partendo dalla preoccupazione per l'infortunio di Ciro Immobile. Le sue parole: "Ci stiamo abituando, in estate raramente abbiamo avuto un Immobile al 100% delle condizioni fisiche. Ci stiamo arrangiando. La soluzione Felipe su alcuni punti di vista ci dà, su altri ci toglie. Se Felipe dev'essere la soluzione, allora possiamo pensare a un attaccante esterno in aggiunta".