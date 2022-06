Calciomercato Lazio, Sarri spinge per Emerson Palmieri: due le alternative

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Prosegue la caccia al terzino sinistro in casa Lazio. Sarri ha un nome ben preciso in testa. E' quello di Emerson Palmieri che a fine giugno rientrerà al Chelsea dopo l'esperienza in prestito al Lione che ha deciso di non riscattarlo. Il latrale campione d'Europa tornerebbe volentieri alla corte del Comandante, ma va trovato l'accordo tra i due club. La società capitolina punta al prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, la stessa cifra presente nel trasferimento in Francia. I Blues si libererebbero di un esubero e il calciatore troverebbe sicuramente più spazio e continuità. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, le alternative in quel ruolo sono due: Pietro Beruatto del Pisa, 23enne appena riscattato dalla Juve e per il quale il club toscano ascolterà offerte, e Pedrinho, 19enne in scadenza con il Santos e che può firmare un pre contratto.