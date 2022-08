Calciomercato Lazio, Sarri: "Un terzino sinistro mancino aiuterebbe, ma..."

CALCIOMERCATO LAZIO - "Pressioni dal mercato? No, perché io ho fatto richieste in relazione a quelle che sono le possibilità della società. Non ho nessun tipo di pressione e non ho nessuna intenzione con quattro partite da giocare di parlare di mercato". Maurizio Sarri ha risposto così alla domanda sul mercato della Lazio nella conferenza stampa prima dell'esordio stagionale all'Olimpico contro il Bologna. Il mister ha anche parlato della necessità di avere un terzino sinistro di piede mancino: "È chiaro che avere un sinistro naturale ci garantirebbe un qualcosa in più a livello di sviluppo offensivo sicuramente, ma anche di costruzione dal basso. Un destro qualche difficoltà nell'uscita da dietro ce l'ha, vediamo la situazione come evolve. Ma abbiamo fatto un anno con un destro a sinistra, ne possiamo fare anche un altro".

