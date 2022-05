Calciomercato Lazio, Schira: "Il Monza punta Francesco Acerbi"

Francesco Acerbi è in uscita dalla Lazio ed è alla ricerca di una squadra da cui ripartire, il Monza neopromosso potrebbe rivelarsi una grande occasione.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.iit

Ieri il Monza del duo Berlusconi-Galliani ha centrato una storica promozione in Serie A. Il club lombardo si è imposto sul campo del Pisa per 3-4 (dopo aver vinto l'andata in casa per 2-1) e ora sogna di aprire un ciclo che possa permettergli di restare a lungo nella massima serie italiana. Per riuscirci, però, avrà bisogno di acquisti importanti ed esperti, in grado di fare fin da subito la differenza. Nei giorni scorsi erano rimbalzate le candidature di Belotti e Messias, ma non sarebbero gli unici nomi utili alla nuova causa dei lombardi. Una pista porta anche in casa Lazio. Uno di questi nomi potrebbe essere Francesco Acerbi, come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter. Il giornalista scrive: "Il Monza è interessato a Francesco Acerbi, che potrebbe lasciare la Lazio nella finestra di mercato estiva". Il centrale biancoceleste è in uscita, il suo rapporto con i tifosi è ormai deteriorato e il Monza potrebbe rappresentare per lui l'occasione di tornare a giocare in serenità. Nelle scorse settimane Acerbi era stato accostato anche a Juventus e Inter.