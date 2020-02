Calciomercato Lazio, si allunga la fila per Muriqi. E il prezzo...

CALCIOMERCATO LAZIO, MURIQI - Si allunga la fila per Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbahçe. Tempo fa vi avevamo presentato la sua situazione in esclusiva, Monaco e Leicester erano le squadre più forti su di lui con la Lazio che in estate era rimasta alla finestra in attesa di capire il futuro di Caicedo. In realtà, ancora oggi il nome di Muriqi (25 anni, 13 gol in 22 partite stagionali) circola in orbita biancoceleste anche se il numero delle pretendenti è salito. Dall'Inghilterra pare che il Tottenham, il Burnley e l'Aston Villa abbiano messo gli occhi sul centravanti kosovaro allungando la fila degli interessati. Quello che più spaventa è il prezzo: 35 milioni, sarebbe questa la cifra fissata dal Fenerbahçe per lasciare Muriqi, che ha il contratto in scadenza nel 2023. È chiaro che, a questo prezzo, la Lazio sarebbe fuori budget anche in caso di ingresso nella prossima Champions League. Ma i turchi hanno necessità di vendere, non è escluso che i 35 milioni siano solo una strategia per cercare di incassare il più possibile.

