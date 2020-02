Parma - Lazio, incroci di mercato: da Veron a Crespo, quanti campioni...

PARMA-LAZIO - Roma-Parma (e viceversa) per anni è stata la nuova via della seta del calciomercato. La Lazio e i gialloblù spesso hanno incrociato i loro destini non solo in campionato, ma anche nei giorni in cui venivano messe a punto alcune delle trattative più importanti della storia. Campioni eccellenti hanno svestito la maglia del Parma per indossare quella biancoceleste, altri per lasciare la Capitale ed abbracciare il calore dei tifosi parmigiani al Tardini. Ad aprire le danze fu il portiere Alberto Recchia nel ’63 che scelse la Lazio dopo tre stagioni al Parma. Nel 1971 l’attaccante Costantino Fava passò in prestito ai gialloblù mentre nel 1982 Fernando Orsi si trasferì a Roma. Pochi anni più tardi, nel 1985, anche Oscar Damiani fece la stessa scelta. Veniamo ai tempi d’oro di Lazio e Parma: Sensini, Veron, Almeyda, Conceição, Crespo, Dino Baggio, tutti doppi ex. Più tardi anche Couto, Siviglia e Parolo, tra i più importanti.

