Parma - Lazio, il precedente: la magia di Mancini entra nella storia

Di Parma-Lazio da ricordare nella storia ce ne sono due, due soli: quello dell'eurogol di Almeyda e quello del tacco di Mancini su angolo di Mihajlovic. Stop. Non esistono altri Parma-Lazio dello stesso livello. Se vi chiedono: Parma-Lazio? Almeyda, Mancini. Risposte semplici legate a due straordinari momenti, attimi magnifici di calcio. Riviviamo quel 17 gennaio 1999, il giorno della prodezza del 'Mancio'.

PARMA-LAZIO, INCANTA MANCINI - Il Parma di Malesani così: Buffon, Sartor, Thuram, Cannavaro, Fuser, D. Baggio, Boghossian, Benarrivo, Veron, Crespo, Chiesa. La Lazio di Eriksson così: Marchegiani, Negro, Nesta, MIhajlovic, Pancaro, STankovic, Mancini, Almeyda, Conceicao, Salas, Vieri. Squadroni, spettacolo assicurato. Ci provano subito Vieri, che tenta un pallonetto da centrocampo con Buffon fuori dai pali, e Conceicao, botta al volo fuori. Mihajlovic si mette in proprio con la specialità della casa, la punizione finisce sul fondo. Pericolo anche in area biancoceleste, ma la difesa guidata da Nesta salva sulla linea. L'equilibrio del primo tempo si rompe ad inizio ripresa: Pancaro viene atterrato, calcio di rigore. Dal dischetto Salas non tradisce, 1-0. Vantaggio che dura appena tre minuti: Fuser crossa in sforbiciata, Chiesa spizza e Crespo gira in porta di destro il pareggio. Si rialza la Lazio che torna a spingere. Calcio d'angolo al 68', se ne incarica Mihajlovic. Sinistro tagliente che cade sul primo palo, all'altezza del vertice dell'area piccola, dove Mancini si inventa un colpo di tacco pazzesco che si infila in rete. Il Parma si getta in avanti, lasciando inevitabilmente campo alle sue spalle. Sull'ultimo contropiede della partita Vieri chiude i giochi scavalcando Buffon con un bel sinistro al volo. Finisce 3-1.

