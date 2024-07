Calciomercato Lazio | Sirene dall'estero per Cancellieri: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Cercasi sistemazione per Matteo Cancellieri. Dopo l'ultimo anno vissuto in prestito all'Empoli, il classe 2002 è tornato alla Lazio. Mister Baroni attualmente lo sta valutando in ritiro ad Auronzo di Cadore, ma la sua permanenza è tutt'altro che scontata. Su di lui, infatti, ci sarebbero diversi club di Serie A, tra cui Venezia, Parma e Genoa. Ma non solo: secondo quanto riportato da SkySport, infatti, anche il Rennes, club di Ligue 1, lo starebbe seguendo con particolare interesse. Seguono aggiornamenti sul suo futuro.