Calciomercato Lazio | Un altro club di Serie A su Audero: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i vari obiettivi di mercato della Lazio c'è anche un secondo portiere. Se dovesse uscire Maximiano, il club biancoceleste prenderà un altro estremo difensore da affiancare a Provedel. Il preferito nella lista è Emil Audero, appena retrocesso in B con la Sampdoria. Sul giocatore ex Venezia però non c'è solo la società capitolina. Come riporta Tuttomercatoweb, anche il Torino segue il portiere classe 1997. Juric e la dirigenza non sono convinti al 100% di Vanja Milinkovic-Savic. Per Audero attenzione anche a Inter, Juventus e Atalanta.