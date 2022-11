Calciomercato Lazio, un campione del Real esalta Milinkovic: il messaggio in conferenza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milinkovic è pronto per l'esordio al Mondiale in Qatar con la sua Serbia. Giovedì, infatti, è in programma la prima sfida contro il Brasile. In giorni di "analisi" e pronostici delle nazionali in gara, il noto portale spagnolo Marca ha elogiato il gruppo guidato da Stojkovic, a partire dalle sue punte di diamante. Mitrovic, Vlahovic, Tadic e Jovic... ma anche Milinkovic. Nell'articolo si sottolinea la pericolosità del centrocampista della Lazio pur non essendo un attaccante. "Milinkovic-Savic ha raggiunto il suo miglior rendimento nella Lazio ed è una minaccia anche dal centrocampo", si legge.

Ma gli elogi nei confronti del Sergente non terminano, inevitabilmente, qui. Militão, campione del Real Madrid e protagonista del Brasile che sfiderà la Serbia, ha espresso tutta la propria stima nei confronti degli avversari, che vanno a suo parere tutt'altro che sottovalutati. In conferenza stampa ha spiegato: "Hanno grandi giocatori, molta forza e qualità. Li abbiamo studiati e siamo preparati a tutto. Dobbiamo stare attenti ai loro attaccanti". Il calciatore ha dunque elogiato il reparto offensivo degli avversari, ma anche il suo centrocampo, dove "svetta" Milinkovic, indubbiamente tra migliori della Nazionale.

