Calciomercato Lazio, un innesto per la difesa: alla lista si aggiunge Knoche

Si chiama Robin Knoche, ha 27 anni, è una bandiera del Wolfsburg. Sempre con la stessa maglia, dal 2007, quando iniziò la sua carriera nelle giovanili, fino ad oggi. Forte fisicamente, 1 metro e 90 di altezza, non proprio velocissimo, viene accostato alla Lazio fra i candidati per rinforzare la difesa, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Contratto in scadenza a giugno 2020, nel caso non rinnovasse con i tedeschi, rappresenterebbe un'opportunità a basso prezzo. Il suo nome si va ad aggiungere a quelli di Lovren, Boly e Coates.