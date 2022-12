Calciomercato Lazio, un vecchio obiettivo nel mirino della Juve: la concorrenza è alta

RASSEGNA STAMPA - La Juventus prova a sfilare Jakub Kiwior allo Spezia per l'estate prossima. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrale - impegnato nelle scorse settimane al Mondiale con la sua Polonia - è nettamente in vantaggio su Pavlovic del Salisburgo. Quest'ultimo era stato un vecchio obbiettivo della Lazio nel lontano 2019, che a trattativa conclusa, l'affare saltò perché il giocatore non riuscì a superare le visite mediche. Così, Kiwior scalza il difensore del Salisburgo e per questo è attenzionato particolarmente dalla dirigenza bianconera per la qualità e per il fatto di essere un centrale di piede mancino, caratteristica che la Juventus ricercherà fortemente in estate. Nel contempo, Allegri dovrà muoversi in anticipo vista la netta concorrenza.