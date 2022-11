Lazio, dott. Pulcini: "Pavlovic? Non ottenne l'idoneità, vi dico il motivo..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il mancato arrivo di Strahinja Pavlović alla Lazio, nell'estate del 2019, aveva lasciato tutti di stucco, non essendo riuscito a superare le visite mediche di rito. Oggi il suo nome è tornato a farsi sentire nell'ambiente laziale, dopo essere andato in gol nella partita tra Camerun e Serbia, insieme al centrocampista biancoceleste Milinkovic. In esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto il dottor Ivo Pulcini, incaricato di valutare l'idoneità di Pavlović, per raccontare per quale ragione il giocatore serbo non riuscì a ottenere il via libera.

"In quel momento non era idoneo, non potevo dargli l'idoneità sportiva perché presentava delle anomalie che mi facevano sospettare qualcosa di grave. E' un ottimo calciatore, ma in quel periodo aveva delle situazioni che potevano ripercuotersi sullo stato di salute generale. Magari ora ha risolto quei problemi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato il 25/11 alle 15.40