Calciomercato Lazio | Una big di A si inserisce nella corsa per Dia

CALCIOMERCATO LAZIO - Era una pista caldissima in casa Lazio, poi con gli altri acquisti si è man mano raffreddata. Ed ora si è inserita una big del campionato italiano nella corsa per Dia. L'attaccante è in uscita dalla Salernitana, e ha ricevuto le attenzioni del Bologna, del Girona, alla ricerca dell'eventuale sostituto di Dovbyk. Ma ora - riporta Il Mattino - anche del Milan. Sondaggio e osservazioni, ancora nulla di concreto. Ma le "pretendenti" sembrano aumentare.

