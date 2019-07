Calciomercato Lazio, Waldschmidt: "Sono in vacanza, non penso al futuro"

All’Europeo Under 21 è arrivata la definita consacrazione: Luca Waldschmidt ha trascinato la Germania. Un gol all’esordio contro la Danimarca, poi tre alla Serbia, uno all’Austria e una doppietta in semifinale contro la Romania. L’attaccante del Friburgo non ha segnato soltanto nella finale persa contro lo Spagna conquistando il titolo di capocannoniere della manifestazione. Sul ragazzo copertina dell’Europeo italiano c’è l’interesse della Lazio, anche se le recenti prestazioni del classe ’96 potrebbero aver aumentato concorrenza e valutazione. Intanto ai media tedeschi Waldschmidt ha rimandato il discorso futuro: “Per me è un onore esser stato il miglior marcatore, non capita tutti i giorni di segnare sette gol in un Europeo. Al futuro non ho ancora pensato, sto bene al Friburgo. Ora sono in vacanza e non sto pensando al calcio”.

WALDSCHMIDT, L’ELOGIO DI LÖW - Waldschmidt potrebbe rappresentare il futuro della Germania. Il ct Joachim Löw ovviamente lo tiene d’occhio: “È da tempo sul nostro taccuino. Al Friburgo è cresciuto molto facendo un grosso salto in avanti. Sotto porta è un cecchino, come dimostrano i gol”. Figlio d’arte, in due settimane ha convinto tutti.

