Lazio, operazione ringiovanimento: si lavora per abbassare l'età media

Con 27,8 anni di età media, la Lazio è stata la quarta squadra più “vecchia” della scorsa Serie A. Un dato coerente con la chiusura di quel ciclo di 3 anni con Simone Inzaghi in panchina, e che andrà rivisitato e ringiovanito per farne partire un altro. La guida tecnica sarà sempre la stessa, la rosa a disposizione del mister no. Si lavora in questo senso, a Formello, il calciomercato estivo rappresenta l'occasione per portare alla Lazio forze fresche in vista dei tanti impegni che caratterizzeranno la prossima stagione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti hanno già salutato tre over-30: Dusan Basta (34 anni, svincolato), Martin Caceres (32 anni, svincolato) e Romulo (32 anni, non riscattato). Sulla fascia destra l'età si è abbassata sensibilmente con l'arrivo del venticinquenne Manuel Lazzari, e per quanto riguarda la difesa tutti gli obiettivi già individuati sono ben al di sotto dei 30 anni. Vavro è il nome più caldo (23 anni), ma non è l'unico: in caso di partenza anche di Radu (33 anni), la Lazio ha puntato Hinteregger (26 anni) e Bruno Viana (della scuderia di Jorge Mendes, 24 anni). A centrocampo si cercherà di piazzare il trentenne Badelj per rimpiazzarlo con un giovane, mentre in attacco l'ormai prossimo trentunenne Caicedo è ai saluti. Al suo posto è già arrivato Adekanye (20 anni), anche se non sarà lui il sostituto della Pantera. Quando partirà l'ecuadoriano i biancocelesti cercheranno un attaccante già con diversa esperienza, ma ancora con pieno potenziale. Per questo si fanno i nomi di Petagna (24 anni) e Waldschmidt (23). L'unica deroga? Jony. A 28 anni da compiere il 9 luglio, lo spagnolo rappresenterà l'acquisto più "anziano" di questa sessione di calciomercato. L'eccezione che confermerà la regola.

DIRETTA - IL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO

LAZIO, DEPOSITATO IL CONTRATTO DI ADEKANYE

TORNA ALLA HOMEPAGE