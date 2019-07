Calciomercato Lazio, depositato il contratto di Adekanye

È stato il primo acquisto dell’estate biancoceleste. Anche se in realtà l’arrivo di Bobby Adekanye era ormai definito già da tempo. Tanto che già nel mese di aprile, una volta raggiunto l’accordo, l’attaccante classe 1999 aveva visitato il centro sportivo di Formello. Ieri – come riporta la rassegna di Radiosei – il suo contratto (un quadriennale fino al 2023) è stato depositato in Lega. Nigeriano, ma con passaporto olandese, l’ex Liverpool è arrivato a parametro zero e andrà in ritiro con i compagni. È un’ala, ma può fare anche la seconda punta. Ad Auronzo proverà a convincere Inzaghi e ritagliarsi il suo spazio.

