Calciomercato Lazio, Wallace torna alla base: "Prestito finito" - FOTO

Si è conclusa l'esperienza in prestito di Wallace con lo Sporting Braga. Il difensore brasiliano tornerà alla Lazio, si cercherà una sistemazione. Il suo nome è uscito anche durante la trattativa per portare Kumbulla a Roma. Per il momento l'unica ufficialità è arrivata dal calciatore stesso, che tramite i propri profili social ha annunciato la fine del suo rapporto con il club portoghese: “Oggi è il giorno dell’addio. Grazie allo Sporting Braga per la stagione che abbiamo trascorso insieme, è stato un piacere indossare questa maglietta che adoro nuovamente. Ma il mio prestito è finito e dobbiamo dirci addio, dopo molte gioie raggiunte insieme, con tanta determinazione e con tante vittorie (titolo compreso). Avrei voluto aiutare di più questo meraviglioso club, ringrazio tutti coloro che sono stati coinvolti in questa stagione!”.