Calciomercato Lazio, Yazici a un passo da Lille: ecco cosa manca

Yazici è davvero vicino al Lille. Il centrocampista turco, accostato alla Lazio per un ipotetico dopo Milinkovic, è a un passo dall’approdo in Ligue 1. Il club francese e il Trabzonspor – come riferiscono dalla Francia – l’accordo sulla base di 17 milioni più bonus. L’intesa c’è anche col calciatore per un contratto quinquennale. Cosa manca per la definitiva fumata bianca? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i due club devono ancora trovare la quadratura per quanto riguarda le modalità di pagamento. La Lazio era la prima scelta di Yazici, ma serviva l’addio di Milinkovic per sbloccare la situazione e il giocatore capendo che la cosa non era di rapida soluzione ha deciso di accettare il corteggiamento del Lille che punta a far arrivare il turco in città entro il weekend per le visite mediche.

Pubblicato il giorno 16/7/19 alle ore 22:58