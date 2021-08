Calciomercato Lazio, Zaccagni avanza: accordo con il Verona, ma...

AGGIORNAMENTO ORE 1.15 - La Lazio tratta in questi minuti con Tullio Tinti, agente di Mattia Zaccagni, per trovare la quadra su ingaggio e commissioni. Un accordo ancora non c'è, si lavorerà in nottata per arrivare a un'intesa e far sì di chiudere un'operazione impostata. Col Verona accordo trovato a 10 milioni di euro.

Sfumato Kostic, arriva Mattia Zaccagni. Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa, lo scenario è stato confermato in questi minuti. La Lazio ha messo le mani sul numero 10 del Verona: accordo con la società scaligera per 10 milioni complessivi. Saranno otto i milioni in parte fissa, due quelli di bonus. Per il giocatore pronto un quinquennale da 1,5 milioni a stagione, ma manca la quadra definitiva con l'agente del giocatore. Si tratta comunque con fiducia. Lo conferma Gianluca Di Marzio.

Pubblicato ieri alle 23:17