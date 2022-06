Calciomercato, lo Sporting de Gijòn cambia obiettivo: Jony non ha soddisfatto

Il club starebbe quindi valutando Cristo Gonzàlez, 24enne dell'Udinese in prestito al Real Villadolid, corteggiato anche dal CD Tenerife

Tra i tanti esuberi che torneranno dai prestiti c'è anche Jony. Lo spagnolo non ha soddisfatto lo Sporting de Gijòn, per il quale dallo scorso gennaio è sceso in campo per soli 216 minuti. Su di lui c'erano grandi aspettative, ma prestazioni e numeri nel calcio valgono più di un forte legame tra squadra e giocatore. Per questo, il club spagnolo sta già virando su altri nomi per ricoprire il suo ruolo: il più caldo sembra essere quello di Cristo Gonzàlez, 24enne dell'Udinese in prestito al Real Villadolid nell'ultima stagione. Il giocatore sembra deciso a voler giocare fuori dall'Italia, mentre lo Sporting de Gijòn sarebbe interessato ad un prestito con diritto di riscatto per non sborsare subito una cifra consistente. Sulle tracce di Gonzàlez ci sarebbe anche il Club Deportivo Tenerife, nelle cui giovanili il ragazzo è cresciuto.