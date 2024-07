Calciomercato | Luka Romero verso un altro prestito in Liga: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luka Romero va verso il secondo prestito ne La Liga. L'attaccante del Milan sarebbe in procinto di trasferirsi nuovamente in Spagna, questa volta al Deportivo Alaves. I baschi, nella scorsa stagione, hanno chiuso al decimo posto in classifica, da neopromossi, anche grazie a un ottimo finale di stagione da sedici punti in otto gare. Romero invece si era ben destreggiato nelle 13 presenze con la maglia dell'Almeria - che ha terminato all'ultimo posto in coabitazione con il Granada - siglando in particolare una doppietta contro l'Atletico Madrid. "I documenti tra i due club sono stati già preparati", scrive Fabrizio Romano su X.

