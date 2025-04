Calciomercato | Muller, ufficiale l'addio al Bayern: "Non è una mia scelta, ora..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un addio agrodolce, fosse stato per lui avrebbe continuato a casa sua. Thomas Muller lascia il Bayern Monaco dopo 25 anni e una serie incredibile di trofei portati a casa: dodici volte la Bundesliga (nessuno meglio di lui nella storia tedesca), sei coppe di Germania, otto Supercoppe. Ma non solo. A questo vanno aggiunte anche due Champions League, due Supercoppe europee e due Mondiali per club. Una lista che potrebbe aggiornarsi ancora da qui al termine della stagione visto che il Bayern è in corsa per campionato, Champions e Mondiale per club. La scelta di non andare avanti insieme è stata del club, come spiega Muller in un post sui propri canali social: "Dopo le tante speculazioni che mi hanno riguardato in questi ultimi giorni, vorrei cogliere l'occasione per fare chiarezza. Anche dopo tutti questi anni, a prescindere dal minutaggio, mi diverto ancora molto a stare in campo con i miei compagni e a lottare per vincere con questi colori. Un ruolo nel quale mi vedevo anche nel prossimo anno. Nonostante ciò, il club ha scelto di non negoziare un nuovo contratto il rinnovo di contratto con me. Questo non era ciò che io volevo, ma è importante che il club segua le proprie idee e i propri progetti".

FUTURO - Poi il ringraziamento ai tifosi del Bayern e a tutte le persone che lo hanno accompagnato in questi 25 anni con la maglia dei bavaresi e anche la voglia di continuare a vincere in questo finale di stagione. Ora per Muller, che lascerà il Bayern solo al termine del Mondiale per club, si aprono diverse strade. Secondo i media tedeschi, quella più probabile, è la MLS, con Los Angeles FC e San Diego FC che sarebbero molto interessate all'attaccante. Nei giorni scorsi anche rumors su Lazio e Milan, con Klose a fare da regista per un possibile approdo in biancoceleste. Ma da Formello sono arrivate solo smentite.