Calciomercato | Osimhen lascia il Napoli: trovato l'accordo

Victor Osimhen al Galatasaray. Gli ultimi dettagli sono in definizione, la trattativa può sostanzialmente considerarsi chiusa: il centravanti nigeriano passerà in prestito secco dal Napoli al club di Istanbul, con ingaggio interamente a carico di quest'ultimo. L'attaccante rinnoverà con gli azzurri fino al 2027, una mossa per garantire alla società di Aurelio De Laurentiis di non affrontare il prossimo mercato estivo con un giocatore con un solo anno di contratto rimanente. La fumata bianca è ormai dietro l'angolo e l'affare diventerà ufficiale a breve. Già questa sera, infatti, Osimhen è atteso in città, pronto ad affrontare una nuova avventura.