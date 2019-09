Calciomercato, Paratici sul futuro di Mandzukic: "America? No, in Qatar"

Mario Mandzukic è a un passo dall'addio alla Juventus per andare a giocare nel campionato qatariota. La conferma arriva dalle parole di Fabio Paratici che nel pre Fiorentina - Juventus ai microfoni di Sky Sport ha risposto a una domanda sulla differente considerazione del croato tra Allegri e Sarri: "Non c'erano primi e ultimi anno scorso e non ci sono ora, ma solo occasioni. Mario è stato un giocatore importantissimo per noi, un grande campione. Adesso c'è una possibilità e, in accordo con lui e il mister, pensavamo che la cosa migliore fosse non prendere parte alla trasferta. MLS (campionato statunitense, ndr)? No, ha un'offerta dal Qatar".

