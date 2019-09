FORMELLO - Lazio, Caicedo con Ciro. Più Patric che Vavro, Milinkovic rischia...

FORMELLO - Il Panterone più del Tucu davanti, Patric in vantaggio su Vavro e chissà se anche una sorpresa a centrocampo, con Parolo al posto di Milinkovic. La rifinitura regala almeno un paio di sorprese. Cominciando dall’attacco: è stato Caicedo ad affiancare Immobile durante le esercitazioni tattiche della vigilia. L’ecuadoriano è rimasto a Roma durante la sosta e per questo potrebbe scalzare dal blocco dei titolari Correa, impegnato con l’Argentina e nel successivo viaggio transoceanico di ritorno. Un dubbio, viste le prove, si è aperto inaspettatamente sulla mediana: Parolo o Milinkovic come mezzala destra? In mattinata c’era l’italiano nel reparto completato da Leiva e Luis Alberto in mezzo, e da Lazzari e Lulic sulle corsie esterne. Berisha, dopo la doppietta contro l’Inghilterra e i due giorni di permesso concessi, si è riaggregato e partirà dalla panchina.

SCELTE. Assenti Lukaku, ancora non in condizione, e Adekanye (probabile problema muscolare). Dietro, non ci sarà Luiz Felipe, schierato dall’inizio contro Sampdoria e Roma. È tornato con la caviglia sinistra in disordine, la stessa infortunata nel derby. Acerbi e Radu sono sicuri del posto, sul centrodestra il ballottaggio è tra Patric e Vavro. Lo slovacco potrebbe rinviare nuovamente l’esordio dal primo minuto.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Jorge Silva, Marusic, Cataldi, Berisha, Parolo, Jony, Anderson, Correa. All. Inzaghi.

