SPAL - Lazio, esodo dei tifosi biancocelesti: settore ospiti sold-out

La Lazio a Ferrara non sarà sola. Ad accompagnarla ci saranno circa 1500 tifosi. La disponibilità del settore ospiti (con capienza di 1490 posti) messa a disposizione dalla SPAL per i tifosi della Lazio è stata già esaurita. Ma non è escluso, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, che ci possa essere la possibilità di ampliare questo dato. In ogni caso la carica dei supporters biancocelesti si farà sentire anche allo stadio "Paolo Mazza". Ancora una volta i tifosi della Lazio rispondono presente.

