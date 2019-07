Calciomercato, parla il fratello di Pogba: "Paul al Real? Lì c'è Zidane..."

Paul Pogba al Real Madrid si fa o no? Il tempo stringe per il Manchester United, che avrà fino all'8 agosto per aggiudicarsi il sostituto prima che chiuda la finestra di mercato in Inghilterra. Una situazione che tiene in stallo quindi il trasferimento di Milinkovic ai Red Devils, con la Lazio che attende un'offerta ufficiale. Intanto però il fratello del centrocampista francese Mathias Pogba, appena arrivato in Spagna per vestire la maglia del CD Manchago, ha commentato così ai microfoni di AS l'eventualità di un approdo a Madrid dell'ex Juventus: "Per lui voglio sempre il meglio e, se crede che il Real sia la migliore società in cui giocare, ci andrà. Io ho scelto di venire in Spagna non perché c'è la possibilità che venga anche Paul, ma solo perché credo nel progetto del CD Manchago. Il calcio che si gioca in Spagna è il migliore, piace a me e anche a mio fratello. Al Real c'è Zidane che è un maestro del calcio. Un idolo di infanzia e un uomo importante per la Francia. È buono che sia qui e ha iniziato benissimo la sua carriera, è un esempio per i calciatori".

