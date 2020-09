Calciomercato, si parte: al via la sessione estiva. E in Serie A si è già speso più che nel resto d'Europa

Comincia ufficialmente oggi la sessione estiva di calciomercato della Serie A, dall'1 settembre si potranno effettuare i trasferimenti fino al 5 ottobre. Condividono queste date anche Liga e Bundesliga, mentre la Ligue 1 solo quella della scadenza visto che il mercato francese è già operativo. Discorso a parte per la Premier League: anche in Inghilterra il calciomercato è già cominciato, mentre la chiusura è fissata per il 16 ottobre, similmente ad altri campionati extra europei. Nonostante l'inizio ufficiale del mercato sia solo oggi la Serie A ha già fatto contabilizzare affari per un valore di 552,69 euro, più di tutti gli altri campionati europei: in Premier League si è speso 458,41 milioni di euro, in Ligue1 261,28 milioni, in Liga 267,20 milioni, in Bundesliga 168,40 milioni. Ed è un campionato italiano che spende sempre di più: dai 469,3 milioni di euro contabilizzati nel mercato 2010/2011 nella sessione della scorsa stagione si è arrivati a 1.410 milioni, il triplo.