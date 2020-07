Calciomercato, Simeone: "Non voglio tornare a Firenze"

L'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone, tra i profili che piacciono al ds Tare per rinforzare il reparto avanzato biancoceleste, ha rilasciato un'intervista a Sportweek, dove ha parlato anche del suo futuro: "Ero da due anni a Firenze, stavo bene, avevo tanti amici e mi ero fidanzato. Poi però persi il posto da titolare, quindi dissi a Montella che volevo restare e che mi sentivo più forte degli altri attaccanti che mi aveva messo davanti. Volevo riprendermi la maglia. La sua risposta non arrivò, nel senso che non mi fece giocare neanche un minuto nelle prime due partite di campionato, quindi decisi di andarmene. Il Cagliari è stata la squadra che mi ha voluto di più, sono stato accolto come un re. La Sardegna è unica, poi a me piace stare a casa e, rispetto a Firenze dove avevo un appartamento, qui vivo in una villa. Stiamo benissimo. La mia fidanzata Giulia, che è di Firenze, non ci vuole più tornare". Il suo futuro sarà quindi lontano da Firenze, a Cagliari ha trovato l'ambiente ideale ma questo non esclude possibili scenari di mercato. Se arrivasse un'offerta da una squadra da Champions, sarebbe difficile dire di no.