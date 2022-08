Calciomercato: sul Cholito Simeone piomba anche un grande club estero

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti lo vogliono ma nessuno lo prende per ora. Il Cholito Simeone dopo una stagione decisamente positiva all'Hellas Verona con 35 presenze e 17 reti in campionato ha attirato all'attenzione di diversi club italiani ed esteri. Nelle ultime settimane il Napoli sembrava poter fare il passo decisivo per prendere l'attaccante figlio del celebre Diego Simeone. Adesso però pare stia prendendo forma l'ipotesi Borussia Dortmund. I tedeschi sono alla ricerca di un sostituto di Haller alle prese con seri problemi di salute. Il giocatore interessa anche al Siviglia, per ora più defilato.