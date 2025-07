Calciomercato | Torino, Ngonge come Elmas: riscatto difficile, ma Baroni...

TUTTOmercatoWEB.com

Cyril Ngonge è pronto a diventare un nuovo calciatore del Torino. L'esterno ha svolto questa mattina le visite mediche ed è pronto a tornare da Baroni, con cui ha vissuto il suo exploit a Verona. Il Torino ha chiuso con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto, un milione di euro più altri 17 per l'eventuale acquisto a titolo definitivo. Un riscatto troppo alto per il club di Cairo e che rendono il suo addio al Napoli un arrivederci all'anno prossimo. Proprio come accaduto con Elmas, anche Ngonge sembra destinato a tornare indietro, ma Baroni punta su di lui e chissà che sotto la sua guida non possa tornare a far vedere quelle qualità che hanno spinto il Napoli a spendere 18 milioni di euro più bonus per prelevarlo dall'Hellas Verona.

