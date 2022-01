Calciomercato, tutti gli affari ufficiali della Serie A: Adekanye in Serie B

Con il nuovo anno si è aperta ufficialmente la finestra di calciomercato invernale. Dal 3 al 31 gennaio le società di Serie A potranno ufficializzare tutte le operazioni sia in entrate che in uscita. Alcuni club hanno già iniziato a depositare i contratti in Lega. Di seguito l'elenco di tutte le operazioni ufficiali del massimo campionato italiano.

ATALANTA

Acquisti: Boga (a, Sassuolo).

Cessioni: Lovato (d, Cagliari), Piccoli (a, Genoa), Gosens (d, Inter).

BOLOGNA

Acquisti: Aebischer ​(c, Young Boys).

Cessioni: Van Hooijdonk (a, Heerenveen), Skov Olsen (a, Bruges), Cangiano (a, Crotone).

CAGLIARI

Acquisti: Lovato (d, Atalanta), Goldaniga (d, Sassuolo), Baselli (c, Torino).

Cessioni: Farias (a, rescissione), Faragò (c, Lecce), Godin (d, rescissione).

EMPOLI

Acquisti: Benassi (c, Fiorentina), Verre (c, Sampdoria).

Cessioni: Mancuso (a, Monza), Samuele Ricci (c, Torino)

FIORENTINA

Acquisti: Ikoné (a, Lille), Piatek (a, Hertha Berlino), Cabral (a, Basilea)

Cessioni: Benassi (c, Empoli), Vlahovic (a, Juventus), Montiel (a, Atletico Baleares).

GENOA

Acquisti: Hefti (d, Young Boys), Ostigard (d, Brighton), Yeboah (a, Sturm Graz), Calafiori (d, Roma), Petrelli (a, Ascoli), Piccoli (a, Atalanta), Amiri (c, Bayer Leverkusen), Frendrup (c, Brondby).

Cessioni: Sabelli (d, Brescia), Fares (d, Torino), Serpe (d, Crotone), Biraschi (d, Fatih Karagumruk), Cassata (c, Parma), Behrami (c, svincolato), A. Touré (c, Fatih Karagumruk), Bianchi (a, Brescia), Caicedo (a, Inter).



INTER

Acquisti: Gosens (d, Atalanta), Caicedo (a, Genoa).

Cessioni: Eriksen (c, rescissione), Colidio (a, Tigres), Satriano (a, Brest), Sensi (c, Sampdoria).



JUVENTUS

Acquisti: Vlahovic (a, Fiorentina)

Cessioni: -



LAZIO

Acquisti: -

Cessioni: Escalante (c, Deportivo Alavès), Rossi (a, Monopoli), Lukaku (d, Vicenza), Vavro (d, Copenaghen), Adekanye (a, Crotone).



MILAN

Acquisti: Lazetic (a, Stella Rossa)

Cessioni: Conti (d, Sampdoria), Pellegri (a, Torino), Plizzari (p, Lecce).



NAPOLI

Acquisti: Tuanzebe (d, Aston Villa).

Cessioni: Manolas (d, Olympiacos).



ROMA

Acquisti: Maitland-Niles (d, Arsenal)​, Sergio Oliveira (c, Porto).

Cessioni: Pau Lopez (p, Marsiglia), Villar (c, Getafe), Borja Mayoral (a, Getafe), Calafiori (d, Genoa), Reynolds (d, Kortrijk), Ciervo (c, Sassuolo), Fazio (d, Salernitana).

SALERNITANA

Acquisti: Sepe (p, Parma), Mazzocchi (d, Venezia), Verdi (a, Torino), Fazio (d, Roma), Ederson (c, Corinthias ).

Cessioni: Aya (d, Reggina)



SAMPDORIA

Acquisti: Rincon (c, Torino)​, Conti (d, Milan), Magnani (d, Hellas Verona), Sensi (c, Inter), Sabiri (c, Ascoli).

Cessioni: Depaoli (d, Verona), Adrien Silva (c, rescissione), Torregrossa (a, Pisa), Chabot (d, Colonia), Verre (c, Empoli).



SASSUOLO

Acquisti: Ceide (a, Rosenborg), Ciervo (c, Roma).

Cessioni: Goldaniga (d, Cagliari), Russo (p, Sint Truiden), Boga (a, Atalanta).



SPEZIA

Acquisti: -

Cessioni: -



TORINO

Acquisti: Fares (d, Genoa), Pellegri (a, Milan), Ricci (c, Empoli)

Cessioni: Rincon (c, Sampdoria), Kone (c, Crotone), Baselli (c, Cagliari), Verdi (a, Salernitana).



UDINESE

Acquisti: Benkovic (d, Leicester), Marì (d, Arsenal).

Cessioni: Teodorczyk (a, rescissione), Forestieri (a, rescissione), Samir (d, Watford), De Maio (d, Vicenza).



VENEZIA

Acquisti: Cuisance (c, Bayern Monaco), Nani (a, svincolato), Ullmann (d, Rapid Vienna).

Cessioni: Bjarkason (c, Catanzaro), Forte (a, Benevento), Schnegg (d, Crotone), Mazzocchi (d, Salernitana), Heymans (c, Charleroi).

VERONA

Acquisti: Depaoli (d, Sampdoria), Retsos (d, Bayer Leverkusen), Praszelik (c, Slask Cracovia).

Cessioni: Cetin (d, Kayserispor), Magnani (d, Sampdoria) Ragusa (a, Lecce).