Calciomercato, tutto fatto per Pinamonti: oggi la firma con il nuovo club

A inizio calciomercato era uno degli attaccanti accostati alla Lazio con maggior frequenza. Oggi Pinamonti saluta il Sassuolo per tornare in Serie A: lo farà con la maglia del Genoa. L’operazione si concluderà sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 15. L’accelerazione è avvenuta in tarda serata. Il Grifone ha alzato la sua proposta iniziale venendo incontro alla richiesta della società emiliana. La quadra è stata poi raggiunta sulla valutazione finale di 17 milioni di euro complessivi. Pinamonti così andrà a raccogliere l’eredità di Retegui, che si è trasferito all’Atalanta per una cifra di 22 milioni di euro più 3 di bonus.