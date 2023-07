Calciomercato | UFFICIALE - Maldini non resta al Milan: la sua nuova squadra

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nemmeno Daniel Maldini rimane al Milan. Dopo l'addio di Paolo in società, il club rossonero ha deciso di vendere il classe 2001 all'Empoli: andrà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per la società di Milano. Si può dire definitivamente chiusa l'era Maldini al Milan dato che non ci sarà nessun appartenente alla famiglia sarà nel club con qualsiasi ruolo per la prima volta dopo 67 anni.

Il comunicato dell'Empoli

Il club toscano ha ufficializzato la chiusura della trattativa con un comunicato ufficiale: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Associazione Calcio Milan per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto in favore dell’Empoli e controriscatto per la società rossonera, delle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini. Daniel Maldini è un attaccante italiano nato a Milano l’11 ottobre 2001. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Daniel fa tutto il percorso nel vivaio dei rossoneri fino all’esordio in prima squadra a 18 anni, nel febbraio del 2020 contro l’Hellas Verona. L’anno successivo Maldini matura le prime esperienze a livello europeo: gioca due gare di qualificazione all’Europa League e fa il suo esordio nella competizione scendendo in campo in entrambe le sfide con lo Sparta Praga. Sono 5 invece le presenze in Serie A. La stagione 2021/22 è davvero speciale. Il 15 settembre arriva l’esordio in Champions League (3 presenze in tutto), ad Anfield con il Liverpool; dieci giorni dopo il primo gol in Serie A, contro lo Spezia, che vale tre punti per i rossoneri. Il campionato si conclude con lo Scudetto conquistato con il Milan. Nella passata sessione di mercato estiva, Maldini passa in prestito allo Spezia dove colleziona 18 apparizioni e 2 reti. Ha vestito la maglia delle Nazionali Giovanili italiane, arrivando fino all’Under 20, dove conta 3 presenze e 1 gol".