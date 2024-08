Calciomercato | Un club estero su Ricci: il Torino spara alto

TUTTOmercatoWEB.com

Samuele Ricci ancora al centro delle voci di mercato. Dopo la scorsa estate in cui è stato accostato a lungo alla Lazio di Sarri. il centrocampista del Torino è finito adesso nel mirino del Marsiglia di De Zerbi. Il club granata però non vuole privarsi del classe 2001 e spara altissimo. Come riporta TMW, la richiesta per il giocatore è superiore ai 20 milioni di euro. Servirà un grande sforzo economico da parte dell'OM per convincere Cairo.