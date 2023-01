Calciomercato, Zaniolo - Milan si può ma la Roma fa muro: le condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo è sul mercato, vuole andare via da Roma e le pretendenti non mancano. Ieri i primi contatti tra il Milan e l'entourage del giocatore giallorosso. Come riporta gianlucadimarzio.com, i rossoneri hanno messo sul piatto un'offerta di 22 milioni di euro - bonus compresi - con l'obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League e anche al numero di presenze del giocatore. E' questo il nodo che blocca la trattativa Infatti, la Roma ha ribadito di voler cedere Zaniolo solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto non condizionato dalla qualificazione in Champions. Non solo,il club di Mourinho fa muro anche per quanto riguarda le cifre. La richiesta dei giallorossi è a 35-40 milioni e l'offerta del Milan non soddisferebbe la società capitolina. La trattativa non decolla, il Milan è disposto ad attendere, con la speranza di risolvere prima di essere beffato dalle concorrenti.