Camolese: “Lazio? Alla ripresa è stato un altro campionato. E su David Silva...”

Una nuova stagione da affrontare. La Lazio continua la preparazione con gli occhi puntati sul calciomercato. Ai microfoni di TMW è intervenuto mister Camolese: ""Abbiamo vissuto tutti un calcio diverso alla ripresa, situazioni che nessun allenatore o società aveva mai dovuto gestire: c'è chi andato meglio e chi peggio, ma dal punto di vista della preparazione avevano fatto tutti le stesse cose. Ora si riparte con delle differenze, e dopo una sosta breve. Ci saranno squadre che da subito saranno più in condizione, e il rendimento sarà influenzato pure dall'assenza di gente sugli spalti: ci sono quei calciatori che si esaltano, o quelli che magari fanno meglio in certe condizioni. David Silva? In un 3-5-2 avrebbe potuto girare attorno a Immobile, un po' come ha fatto Correa in altre situazioni. Un'altra possibilità sarebbe stato un 3-4-3, non sarebbe stato male un tridente con Immobile e Correa-Silva ai suoi lati".