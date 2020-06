Caos Emilio Fede, arrestato a Napoli per evasione dai domiciliari

Emilio Fede, noto giornalista italiano ed ex direttore del Tg4, è stato arrestato a Napoli per non aver rispettato gli arresti domiciliari. Avrebbe dovuto finire di scontarli a Milano, invece, stava cenando con la moglie Diana De Feo in un ristorante sul lungomare. I carabinieri gli hanno consegnato la richiesta del magistrato di Milano in cui Fede viene considerato latitante per evasione. In attesa della decisione del giudice che dovrebbe arrivare in queste ore, il giornalista è bloccato nel suo albergo nel capoluogo campano.