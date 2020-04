Caos Salernitana, Di Tacchio organizza una grigliata con i compagni. La società: “Zero giustificazioni”

“È stato un peccato di leggerezza, che non ha giustificazioni in un momento in cui a tutti gli italiani viene chiesto di stare a casa e di rispettare le distanze sociali”. Così la Salernitana ha condannato il comportamento di Francesco Di Tacchio (capitano della squadra) e di alcuni suoi compagni. Che, negli scorsi giorni, si sono ritrovati a casa del centrocampista per festeggiare il suo compleanno. Brindisi, risate, musica. Il frastuono - inusuale in tempi di quarantena - ha finito per allertare i vicini, che non hanno esitato a chiamare i Carabinieri. Scatenando la conseguente e ovvia furia della società granata. Non contenti, alcuni dei compagni di Di Tacchio (Tuttomercatoweb.com fa il nome di Billong, Capezzi e del laziale Kiyine) hanno immortalato la festa e postato tutto sui social. Ora i tanti presenti rischiano di incorrere in pesanti sanzioni da parte del club, con Di Tacchio che potrebbe anche perdere la fascia. Come rende noto la Salernitana, tutti vivevano all'interno dello stesso palazzo. Ma questo potrebbe non bastare a fargliela passare liscia. Ecco il comunicato della società campana: “L’U.S. Salernitana 1919 stigmatizza il comportamento di alcuni suoi tesserati, che incautamente, la scorsa settimana, si sono ritrovati a casa del capitano Francesco Di Tacchio per festeggiare il compleanno di quest’ultimo, vivendo nello stesso stabile. È stato un peccato di leggerezza, che non ha giustificazioni in un momento in cui a tutti gli italiani viene chiesto di stare a casa e di rispettare le distanze sociali. La Società ha già provveduto a richiamare i propri tesserati, che tuttavia in tante altre circostanze hanno dato prova di rigore morale e senso di responsabilità”.

