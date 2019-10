Capocannoniere Serie A, Immobile (con CR7) è il favorito dei bookmakers

Sette partite, sette gol. Uno solo su rigore. Ciro Immobile is on fire, primo in solitaria in cima alla classifica dei marcatori della Serie A. Il rendimento è oggettivo, la sua forma sotto gli occhi di tutti, anche dei bookmakers. Il bomber biancoceleste, infatti, ora secondo le agenzie di scommesse è diventato il favorito a diventare il capocannoniere del campionato. Ciro è quotato a 4,00, la stessa cifra a cui viene pagato CR7, fermo momentaneamente a quota 3 reti. Si tratta di un incrocio nato dal rendimento dell'ultimo weekend, perché con la doppietta al Bologna il 17 di Inzaghi ha fatto scendere il banco da 5,00 a 4,00. Percorso inverso per Ronaldo, la cui quota la scorsa settimana si aggirava su 3,50. Seguono Zapata a 5,50 (il colombiano è secondo in graduatoria con 6 reti), Belotti a 10,00 e la coppia Lukaku-Mertens a 12,00. Staccatissimo Higuain a 20,00, autore di due sole marcature al termine della settima giornata.

