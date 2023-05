Caputi: "Inzaghi? Le coppe con la Lazio hanno un peso, quelle con l'Inter..."

TUTTOmercatoWEB.com

Simone Inzaghi porta a casa un'altra finale dopo il successo dell'Inter sulla Fiorentina in Coppa Italia. Per il giornalista Massimo Caputi però il valore dei trofei alzati quando allenava la Lazio ha un peso diverso: "Le coppe vinte con la Lazio hanno un valore diverso di quelle vinte con l'Inter. Con l'Inter sono un contentino, con la Lazio era un obiettivo importante. Il materiale che ha a disposizione Inzaghi è alto, il vero valore quest'anno è la finale di Champions League. Inzaghi è un ottimo allenatore ma all'Inter in ambito italiano ha fatto meno di quello che poteva fare. In Europa sarebbe un'impresa doppia la coppa e battere il City", queste le parole ai microfoni di TMW Radio.