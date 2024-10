Caressa spiega: "La Lazio crede in quello che sta facendo, la Roma no"

TUTTOmercatoWEB.com

Nello Sky Sport After Party dopo le gare di Europa e Conference League, Fabio Caressa ha parlato delle prestazioni e dei risultati, ben differenti, di Lazio, Roma e Fiorentina. La prima ha battuto il Nizza, la seconda ha perso contro l'Elfsborg e la terza ha vinto contro The New Saints. Secondo lui, infatti, i biancocelesti di Baroni stanno credendo e portando avanti il progetto iniziato quest'estate. I giallorossi, invece, tutto il contrario. Queste le sue dichiarazioni in merito: “La Lazio è una squadra che crede in quello che sta facendo, la Fiorentina è una squadra che sta capendo se può credere in quello che sta facendo, mentre la Roma non crede e non capisce quello che sta facendo”.