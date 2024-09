Caro biglietti, il derby Primavera come Lazio - Verona: aumentati i prezzi

Mentre continua la polemica relativa al caro prezzi dei biglietti per Lazio-Verona, argomento sulla quale si è espresso anche il presidente Claudio Lotito, si apre un'altra questione, analoga, per quanto riguarda il derby tra Lazio e Roma del campionato Primavera. Il match è in programma per lunedì 16 settembre alle ore 17.30 sul campo Mirko Fersini di Formello e, come accade ormai da anni, per assistere alla stracittadina sarà necessario acquistare un ticket. Nelle scorse stagioni il prezzo del biglietto per assistere al match più importante della stagione era di 10 euro, cifra che quest'anno è salita a 15,70 euro, come si può notare sul portale Vivaticket.

Lecito è ora chiedersi il motivo per cui sia stato deciso di incrementare il prezzo anche per assistere il derby Primavera al centro sportivo di Formello, dove oltretutto non sono presenti servizi "essenziali" per i tifosi, come un semplice bar per poter prendere uno snack, bibite o dell'acqua, sia per adulti che per bambini.