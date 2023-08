Caro lettore de Lalaziosiamonoi.it: "UNISCITI A NOI". SiamoUnaSquadra!!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

SE ANCHE TU VUOI AIUTARCI CLUCCA QUI

"La vita è un atto di fede: me lo hai insegnato tu. Per questo e per milioni di altri motivi, sento forte il bisogno di dirti grazie. Il cammino che ci vede avanzare insieme, è quello tracciato da coloro il cui nome dice tutto: amicizia". Facciamo nostre le parole di Anton Vanligt per ringraziare tutti voi che in questo periodo ci state aiutando.

SE ANCHE TU VUOI AIUTARCI, CLICCA QUI

Diventa anche tu parte del nostro progetto. Lalaziosiamonoi.it ti chiede una mano per proseguire spedita il percorso audace intrapreso 15 anni fa. Restiamo un portale mosso dalle nostre più profonde passioni. News di mercato, indiscrezioni, esclusive, interviste e tanta Lazio. Ci siamo e contiamo di esserci per tanto tempo ancora. Noi con voi vogliamo sentirti integrato, parte di questa strada intrapresa. Noi ci mettiamo, tempo, lavoro e professionalità a te chiediamo solo il cuore.

AMICO CHE LEGGI QUESTO ARTICOLO, SE ANCHE TU VUOI DARCI UNA MANO CON UNA DONAZIONE LIBERA CLICCA QUI, GRAZIE!

Alcuni dei vostri bellissimi messaggi:

"Sostegno a LaLaziosiamonoi"

"grazie del Vs impegno e la passione che ci regalate!! Forza Lazio!!!"

"Vivo a Senigallia ma laziale da sempre!!!!mi fate tanta compagnia"

"Forza Lazio Carica"

"Stima, affetto e professionalità. Avete fatto tante cose buone in questi anni. Il bene torna indietro. Ecco perché voglio fare questa cosa. Perché ci si deve aiutare nel momento del bisogno".

"Si. . . è la seconda donazione che faccio. . . questa più piccola. . . . ma. solo per dirVi grazie e che ci siamo. . . . dateci un resoconto e diteci quanto donare nominalmente ogni Vostro lettore. . poi ovviamente ognuno farà le proprie scelte e donerà secondo le proprie possibilità. . . . . ma ancora grazie. . . io, mio figlio e i miei amici Vi leggiamo tutti i giorni. . . molto più di una volta al giorno. . . basta che nei motori di ricerca inserisco la L. . ed esce come cosa più cliccata LaLazioSiamoNoi. . . . si ce la faremo. . . se serve continuerò a donare. . . ma in realtà sono sempre io Vostro debitore".