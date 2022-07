Casale saluta l’Hellas, il messaggio scritto col cuore in mano – FOTO

È il momento dei saluti per Nicolò Casale. Dopo la frenesia e l’entusiasmo di questi giorni per l’inizio della sua avventura in biancoceleste, il difensore ha deciso di prendersi del tempo per dedicare un pensiero alla sua ormai ex squadra. Parole d’amore per l’Hellas Verona che ha rappresentato per lui una tappa fondamentale della sua giovane carriera, non è casuale la scelta della foto che compare come post su Instagram. Uno scatto di quando era bambino con indosso la maglia gialloblù e poi la dedica: “A Verona sono nato. A Verona sono cresciuto. Nell’Hellas ho iniziato a giocare a calcio e con l’Hellas ho cominciato a coltivare il mio desiderio. All’Hellas sono tornato ogni volta che finiva un prestito, sempre con lo stesso sogno. Che finalmente nella scorsa stagione ho visto realizzare: giocare in serie A con il gialloblù addosso. Grazie a Verona sono diventato uomo, grazie all’Hellas sono cresciuto come calciatore. Adesso è l’ora dei saluti perché qui il mio percorso era finito e allora ho cercato di inseguire le mie ambizioni, ma le origini non si dimenticano e i sogni realizzati ti restano tatuati sulla pelle. Con la mano che trema mentre scrivo non riesco a dirti addio, perché gli Amori veri non finiscono mai”

