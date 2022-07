Lazio, Luis Alberto: "Ci stiamo allenando bene, anche se il campo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine dell'odierno allenamento pomeridiano ad Auronzo il giocatore biancoceleste a intervenire ai microfoni di Lazio Style Channel è stato Luis Alberto: "Qua è un po' più fresco, il clima è ottimo per il precampionato. Il mister ci sta facendo stancare. Sto bene, ho avuto un problema di pubalgia a fine campionato scorso ma ora sono arrivato al ritiro meglio di quanto pensassi. Mancano ancora dei compagni, soprattutto quelli nuovi che dobbiamo aiutare per arrivare alla nuova stagione al meglio. Centrocampo? Ci sono Cataldi, Basic, Akpa Akpro, Sergio deve arrivare. Ognuno di noi mette qualcosa e lavora per la squadra. Nuovi spagnoli? Stiamo aspettando qualche compagno in più, sicuramente saranno innesti importanti. Mio bilancio dello scorso anno? Annata complicata ma mi sono ripreso, mi è mancato forse qualche gol a fine campionato. Mi sento benissimo, come se avessi ancora 23 anni. Mi auguro che sarà un buon anno, per me e per la squadra. Non guardo alle presenze ma al campo, provo a divertirmi. Siamo in difficoltà perché qui il campo è in pessime condizioni, abbiamo paura degli infortuni e questo non è il momento di farsi male. Abbiamo parlato con il mister che è d'accordo, vediamo se riescono a sistemarlo. L'importante è lavorare, tra due o tre settimane cominceremo a vedere i risultati".