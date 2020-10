Casillas: "La Lazio 99/00 aveva le carte in regola per vincere la Champions"

In Champions League, non sempre la squadra più forte porta a casa il trofeo. A volte subentrano diversi fattori che possono cambiare le carte in tavola. Iker Casillas, ex portiere di Real Madrid e Nazionale spagnola, ha stilato una classifica delle migliori squadre nella storia che non sono riuscite ad alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. Tra i vari club scelti da Casillas c'è anche la Lazio dell'annata 1999/2000. La squadra di Eriksson, piena di campioni come Nedved, Veron, Mihajlovic, Simeone, Salas e Mancini, arrivò fino ai quarti di finale dove fu eliminata dal Valencia. In quell'anno, i biancocelesti vinsero però lo Scudetto e la Coppa Italia. Questa la lista di Casillas:

Bayer 04 Leverkusen 01/02

Valencia 00/01

Lazio 99/00

Lyon 05/06

Man United 02/03

Ajax 18/19

