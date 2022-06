Casini: "Serie A migliorerà rispetto allo scorso anno"

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà un campionato avvincente e e inedito quello che prenderà il via il prossimo 13 agosto. Avvincente per l'altissimo numero di gare, inedito per la lunga pausa che coinciderà con l'inizio del Mondiale in Qatar. Anche i servizi offerti agli utenti saranno migliori, come affermato dal presidente della Lega Seria A Lorenzo Casini ai microfoni di Dazn a margine della presentazione del nuovo calendario: "Quest’anno la Serie A migliorerà rispetto allo scorso anno perché le finestre delle comunicazioni, orari, anticipi e posticipi, non saranno 10 ma 7. Questo vuol dire lavorare con più anticipo e capacità di programmazione. Oggi pubblicheremo le date in cui saranno comunicati anticipi e posticipi".